Soylu ve Hisarcıklıoğlu, ESO'da sanayicilerle bir araya geldi
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Soylu ve Hisarcıklıoğlu, ESO'da sanayicilerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

Soylu ve Hisarcıklıoğlu, ESO'da sanayicilerle bir araya geldi
09.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

ESO'da değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 pandemisinin başladığı günden bugüne yapılanlar hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, salgının atlatılmasında herkese büyük görev düştüğünü belirtti. Eskişehir'in sanayi yapısı, ihracat potansiyeli ve ESO'nun projeleri ile pandemi süresince yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren ESO Başkanı Kesikbaş, "Sanayicilerimiz pandemi süresince işlerine ara vermeden büyük bir fedakarlıkla ülkesi için üretmeyi sürdürdü. Evet, bazı kayıplarımız var ancak devletimizin desteği ile bunları yerine koyacağız. Biz güçlü bir ülkeyiz" dedi.

"Birlikte hareket ettik"

Ziyarette konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise Eskişehir'de yapılanları yakından izlediğini, özellikle ihracat potansiyelini arttırmaya yönelik projeleri desteklediklerini belirterek, "Biliyorsunuz pandemi süresince ihracatımız dünya genelindeki sıkıntıya paralel olarak bir miktar azaldı. Ancak toparlanma sinyalleri de gelmeye başladı. Bu süreçte büyük bir özveri ile çalışan, Üyelerinin makinaları susmasın diye çabalayan Eskişehir Sanayi Odamızı kutlarım. Özellikle üyeleriyle yaptıkları istişareler sonrası sanayicilerin talep ve beklentilerini sürekli olarak bize ilettiler. Bizde ilgili bakanlıklarımızla paylaştık ve birçoğunun da hayata geçmesini birlikte sağladık, birlikte hareket ettik. Bugün karşımızda kabuk değiştiren bir Eskişehir sanayisi ve ona destek olan sanayi odamız var" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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