Soylu: "(TEKNOFEST 2020) Burası Türkiye'nin gelecek yüzü"
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Soylu: "(TEKNOFEST 2020) Burası Türkiye'nin gelecek yüzü"

27.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti. (1)

"Burası Türkiye'nin gelecek yüzü. Tam da Türkiye'nin odaklanması gereken ve dünyadaki gelişmiş ülkelerle rekabet etmesi gereken alanı. Yani bize rekabetçi bir alan sunan bir yüzü. Aynı zamanda, şunun altını çizmek geekir, Türkiye'nin özgüveni ve Türkiye'nin yarın ve gelecek planı"

Soylu: '(TEKNOFEST 2020) Burası Türkiye'nin gelecek yüzü'
Soylu: '(TEKNOFEST 2020) Burası Türkiye'nin gelecek yüzü'
Soylu: '(TEKNOFEST 2020) Burası Türkiye'nin gelecek yüzü'
Soylu: '(TEKNOFEST 2020) Burası Türkiye'nin gelecek yüzü'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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