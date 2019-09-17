Soylu: "PKK'yı bitirme noktasına geldik"

Soylu: "PKK'yı bitirme noktasına geldik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıldönümü Anma Programına katıldı.

17.09.2019 13:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıldönümü Anma Programına katıldı.

Soylu:
Kaynak: AA
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