Son dakika haberi: Soylu: "(İBB'de başlatılan teftiş) Bunu bir siyasal mesele haline getirmek bana göre sorumsuzluk örneğidir" - Haberler
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Son dakika haberi: Soylu: "(İBB'de başlatılan teftiş) Bunu bir siyasal mesele haline getirmek bana göre sorumsuzluk örneğidir"

AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. (3)

Son dakika haberi: Soylu: (İBB'de başlatılan teftiş) Bunu bir siyasal mesele haline getirmek bana göre sorumsuzluk örneğidir

Son dakika haberi: Soylu: (İBB'de başlatılan teftiş) Bunu bir siyasal mesele haline getirmek bana göre sorumsuzluk örneğidir

Son dakika haberi: Soylu: (İBB'de başlatılan teftiş) Bunu bir siyasal mesele haline getirmek bana göre sorumsuzluk örneğidir

İçişleri Bakanı Soylu: '(İBB'de başlatılan teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için...

İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB'de başlatılan teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için...

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AA / Baha Kalmurat - Son Dakika Haberleri

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