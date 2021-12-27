Son dakika haberi: Soylu: "(İBB'de başlatılan teftiş) Bunu bir siyasal mesele haline getirmek bana göre sorumsuzluk örneğidir"
AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. (3)