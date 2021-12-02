Söylentiler ürkütücü! Rusya, evlerden yansıyan esrarengiz mor ışıkların peşine düştü

Rusya'da evlerin pencerelerinden sızan pembe ve mor ışıklar, koca ülkeyi alarma geçirdi Rusya'da herkes, evlerden yansıyan ışıkların gizemini merak ediyor. Işıklar hakkındaki söylentiler de bir hayli ürkütücü. Buna göre söz konusu ışıklar, paralele evrene açılıyor.

"NEREDEYSE HER APARTMANDA VARDI"

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Moskova sakini Lyubov Yermolayeva, "Birkaç yıl önce akşam geç bir saatte sokaklarda dolaşıyordum ve bir anda, neredeyse her apartmanda en azından bir pencerenin pembemsi menekşe rengi bir ışıkla parladığını fark ettim" dedi. Bu merak bir süre sonra kadının tutkusu haline geldi.

ÖZEL GRUPLAR KURULDU

Pencerelerden sızan bu pembe ışıkları cezbedici bulduğunu belirten Yermolayeva, bu ışıkların ardında gizemli bir durum olmasa da ve sadece işlevsel olarak kullanılsa da şehirlerde pembe ışık avına çıkmanın kendisi için yeni bir hobiye dönüştüğünü dile getirdi. Hatta Yermolayeva, yürüyüşlerinde rastladığı pembe ışıklı pencerelerin fotoğraflarını insanlarla paylaşmak için sosyal medya ağı Vkontakte'de 'apartmanlardaki pembe pencereler' (rozovıye okna v domah) isimli bir grup bile kurdu.

ÇEŞİTLİ SÖYLENTİLER MEVCUT

Vkontakte gibi Instagram'da da Rusya apartmanlarının pencerelerinden sızan bu pembe ışıkların ardında neyin olduğunun sorgulandığı pek çok grup var. Gruplarda genellikle pembe ışıklarında arkasında neler olabileceğine yönelik olarak fikirler paylaşılıyor. Kimileri bu apartman dairelerinde küçük film setlerinin kurulmuş olabileceğini söylerken, kimileri içeride bir partinin düzenlendiği tahmininde bulunuyor. Bu pembe ışıklara dair ortaya atılan en değişik teori ise 'paralel bir evrene açılan kapılardan sızan ışık' olduğu yönünde. Ancak onlarca insanın aklını kurcalayan bu pembe ışıklar fide yetiştirmek için kullanılan pembe bitki lambaları.

"BİTKİ YETİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIYOR" İDDİASI

Rusya'da son yıllarda evlerinde çiçek, domates, dereotu ve maydanoz gibi bitki ve sebzeler yetiştirenlerin sayısı fark edilir düzeyde arttı. Fakat Güneş ışığı sadece birkaç saat evlere ulaştığı kış aylarında bu bitkileri büyütmek ya da hayatta tutmak pek mümkün değil. Bu nedenle Rusya kentlerinin sakinleri evlerinde bitki yetiştirmek için pembe ışık yayan bu özel fito-lambalardan yararlanmaya başladı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet