"Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" dijital zirvesi (2)

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in video mesajı Soykırımdan kurtulan Bosnalı Besima ile röportaj Srebrenitsa Anma Merkezi Müdürü Emir Suljagic'in konuşması 1 Kasım 1995'te Bosna-Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin başlamasının 25.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in video mesajı

Soykırımdan kurtulan Bosnalı Besima ile röportaj

Srebrenitsa Anma Merkezi Müdürü Emir Suljagic'in konuşması 1 Kasım 1995'te Bosna-Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla, Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından, İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesi düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Web yayını