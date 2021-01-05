Patronunun parasını çalan personel, içeceğine de korona hastasının tükürüğünü karıştırmış

Adana'da İbrahim Ünverdi'nin 215 bin lirayı ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Ç. parayla birlikte kaçtı. Ramazan Ç.'ye bir daha ulaşamayan Ünverdi, "Diğer personelim yanıma gelerek, 'Ramazan Ç. daha önce korona hastasından tükürüp alıp içeceğine koymaya çalıştı' diye itiraf etti. Ben böyle bir öldürme tekniği görmedim" dedi.

Oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi, internet üzerinden bir kişiyle 215 bin lira değerindeki otomobilini satmak için anlaştı.

215 BİN TL İLE ORTADAN KAYBOLDU

3 yıldır yanında çalışan personeli Ramazan Ç.'yi de yanına alan Ünverdi, noterde satışı yaptıktan sonra 215 bin lirayı Ramazan Ç.'ye vererek ofise bırakmasını söyledi. Ramazan Ç. iddiaya göre parayı alıp, kaçtı. Ünverdi, olaydan birkaç gün sonra telefonla ulaştığı Ramazan Ç.'nin, "Tefeciye borcum var. O yüzden parayı aldım" dediğini öne sürdü.

"BENİM SADECE PARAMI DEĞİL MANEVİYATIMI DA ÇALDI"

3 yıl önce Ramazan Ç.'nin yanına gelerek iş istediğini söyleyen İbrahim Ünverdi, "Satışı yaptıktan sonra 215 bin lirayı kendisine verip ofise bırakmasını istedim. Kasamın anahtarı bile onda var, o kadar güveniyordum. Parayı verdikten sonra aramama rağmen telefonlarımı açmadı. Olaydan bir gün sonra telefonla kendisine ulaştım. Paraya ihtiyacı olduğunu ve tefeciye borcu olduğu için aldığını söyledi. Kendisinden adalete teslim olmasını istedim. Benim sadece paramı değil, maneviyatımı da çaldı" dedi.

"KORONALI BİRİNİN TÜKÜRÜĞÜNÜ ALIP İÇECEĞİME KARIŞTIRMIŞ"

215 bin lirasının çalınmasının ardından diğer personeli Kadir Canpolat'ın (30) yanına geldiğini söyleyen Ünverdi, "Ramazan Ç. 500 lira karşılığı koronavirüslü hastadan tükürük satın alıp, içeceğime karıştırmaya çalışmış. Ben bu durumu param çalındıktan sonra öğrendim. Ben hayatımda ilk defa böyle bir öldürme tekniği gördüm. Allah'a şükür korona olmadım. Allah hep iyilerin yanındadır" diye konuştu.

"KORONA HASTASINDAN TÜKÜRÜK ALDIM, İBRAHİM'İ KORANA YAPACAĞIM"

Ramazan Ç.'nin aylar önce ruhsatı unuttuğu için ofise geldiğini söyleyen Kadir Canpolat ise, "İçeri girdiğimde güzel bir masanın hazırlandığını gördüm. Benim de karnım acıkmıştı. Masaya oturduğumda, o şahıs yanıma gelip 'yemeklerden ve içeceklerden içme, kalk, git' dedi. Neden diye sorduğumda cevap alamadım. Bana yeme içme deyince ben şüphelendim. Bir şey varsa söyle dedim. İbrahim geleceği için hazırladığını söyledi. Ben de amacını sordum. Biraz daha sıkıştırınca korona hastası birisinden tükürük aldığını, 'O tükürüğü İbrahim'in içeceğine karıştırıp onu korona hastası yapacağım' dedi. Bunu duyar duymaz masayı kaldırıp İbrahim'i arayıp gelmemesini söyleyerek oyaladım. Aralarında kavga çıkmaması adına İbrahim'e bu durumu söylemedim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI