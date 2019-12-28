Soyadında taşıdığı mesleğin son temsilcisi

28.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:12

Tokat'ta kuşaklardır çömlekçilik yapan ve "Karavul" olan soyadlarını değiştiren ailede mesleğin son temsilcisi 60 yaşındaki Kazım Çömlekçioğlu, soyadlarında taşıdıkları mesleği geleceğe aktarmak istiyor.

Kentte çömlekçilikle uğraşan Karavul ailesi yaklaşık 40 yıl önce soyadlarını Çömlekçioğlu olarak değiştirdi.

Ailenin bugün çömlekçilikle uğraşan tek ferdi Kazım Çömlekçioğlu, Seyiremir beldesindeki atölyesinde dedesinden kalan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Çömlekçioğlu, mesleğin dedesi, babası ve amcasından sonra kendisine kaldığını ifade etti.

Çömlekçiliği küçük yaşta babasından öğrendiğini anlatan Çömlekçioğlu, kendisinden sonra ailede mesleği sürdürecek kimsenin olmamasından üzüntü duyduğunu ifade etti. Çömlekçioğlu, "60 yaşımdayım yaklaşık 50 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. Mesleği babamdan öğrendim benden sonra ailemizde bu mesleği devam ettirecek yok." diye konuştu.

Severek yaptığı mesleğini gelecek nesillere aktarmak isteğini dile getiren Kazım Çömlekçioğlu, zaman zaman Halk Eğitim Merkezinde kurs verdiğini söyledi.

Meslek aşkı nedeniyle soyadını değiştirdi

Çömlekçiliği çok sevdiklerini ve soyadlarında taşımak istediklerini belirten Çömlekçioğlu, şöyle konuştu:

"Bu meslek aşkı bize daha önce Karavul olan soyadımızı Çömlekçioğlu olarak değiştirtti. İnsanlar soyadımızı söylerken zorlanıyordu. Farklı farklı isimler söylüyordu karakol, karabul gibi biz de bu iş böyle olmayacak dedik, soyadımızı Çömlekçioğlu olarak değiştirdik. Şimdi yine yanlış söyleyenler var, gömlekçioğlu söyleyenler oluyor."

"Plastik çömlekçiliği bitirdi"

Öncelerden şehirde çok fazla çömlekçi olduğunu şimdi ise kendisinden başka kimsenin kalmadığını dile getiren Kazım Çömlekçioğlu, "Önceden çok fazla çömlekçi vardı ama zamanla kimse kalmadı. Plastik çömlekçiliği her yerde bitirdi. Tokat'ta şimdi gene biz çömlekçiliği devam ettirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlardan bazıları çömlekleri mutfakta kullanırken bazıları da akvaryumda ya da dekoratif olarak kullanıyor." dedi.

Çömlekçiliğin çok fazla emek gerektirdiğini ve uğraş isteyen bir zanaat olduğunu belirten Kazım Çömlekçioğlu, "Toprağı havuzlarda süzüyoruz. Daha sonra katı kısmı alıp çömlek yapıyoruz. Emeği çok fazla çok uğraş isteyen sanat. Bu mesleğe eller de uyumlu olacak kemikli kalın ellerle bu sanat icra edilemez." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA