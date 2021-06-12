Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyetik güzel olarak bilinen Eda Taşpınar sosyal medya hesabından çıplak pozunu paylaştı. Taşpınar'ın fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, fit fiziğini sergilemeye devam ediyor. Taşpınar'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni topladı.
Deri koltukta çekilmiş çıplak pozunu takipçilerine aktaran Taşpınar, paylaşımının altına ise, "Aşkı, binlerce arının kanımı bala çevirmesi gibi uğulduyor içimde" notunu düştü.