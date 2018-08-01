Sosyetik Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin Oğlu, Ojeli Tırnaklarıyla Görenleri Şaşırttı

Annesi Bennu Gerede gibi sanatçı yeteneğine sahip olan Dilan Gerede tarzıyla da farkını gösteriyor. 10 yaşından beri graffitiyle ilgilenen Dilan Gerede'nin sergisi bile var. Ancak yetenekli genç sanatından çok tarzıyla konuşuluyor. Son paylaşımında elindeki karpuzu iştahla yerken video çeken Dilan Gerede'nin tırnaklarındaki simli ojeler, görenleri şaşkına çevirdi.

İşte şaşkınlık yaratan o fotoğraf;

BENNU GEREDE KİMDİR?

Profesyonel fotoğrafçı olarak İstanbul'da yaşıyor. Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi yönetmen-senarist Canan Gerede, babası Dr. Selçuk Gerede'dir. Nişantaşı'nın o meşhur caddesinin adı, dedesinin adını taşıyor. Dedesi, Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk'ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir. Bennu adının manası Mısır'dan gelmiş. Ablası Şiva Fas'da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York'a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York'da görev yaptı.