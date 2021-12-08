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Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde meme kanseri farkındalığına ödül

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Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde meme kanseri farkındalığına ödül

13'üncü Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi gerçekleştirildi.

13'üncü Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi gerçekleştirildi. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri'nin de verildiği akşamda Türk Hava Yolları, meme kanserine yarattığı farkındalıktan dolayı bronz ödülün sahibi oldu.

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi 13'üncü  yılında, 'Yeni Dünya, Yeni Ufuklar' temasıyla dün akşam Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) ve Türk Hazır Giyim Giyim İhracatçıları (İHKİB) iş birliğiyle gerçekleştirilen zirvede, sivil kalkınma amaçlarına katkı sunan projeler bağımsız jüri tarafından ödüllendirildi. Birçok firmanın ödül aldığı akşamda Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak ise meme kanserine yarattıkları farkındalıktan dolayı bronz ödülün sahibi oldu.

Firma, 15 – 31 Ekim'de gerçekleştirdiği 261 uçuşta meme kanseri riskine dikkat çekmişti. Toplam bin 228 kabin memurunun pembe kurdele taktığı ve özel anons ile yolcuların bilgilendirildiği uçuşlar ile erken teşhisin önemi yurt içinde 43, yurt dışında ise 70 farklı uçuş noktasına ulaşmıştı.

"ERKEN TEŞHİS KURTARIYOR, FARKINDALIK ÖNEMLİ"

Bir kişinin bile yaratacağı farkındalığın çok anlam ve önem arz ettiğini belirten Nevin Çolak, firma olarak farkındalık çalışmasında bulundukları ve ödül sahibi oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Ekim ayı denildiğinde akla her zaman meme kanserinin geldiğini ifade eden Çolak, "Çünkü kadınların en çok karşılaştığı kanser türüdür. Ama erken tanı ve teşhis hayat kurtarır, bu mutlu olunabilecek bir konudur. Bu yüzden biz de farkındalık oluşturabilme adına payımıza düşenden çok daha fazlasını yapmak istedik. Türkiye'de ve yurt dışındaki uçuşlarımızda pembe kurdeleler taktık" açıklamasını yaptı.

"5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ULAŞTIK"

Gerçekleştirilen pembe kurdeleli uçuşlarla 5 milyondan fazla kişiye ulaştıklarını düşünen Nevin Çolak, bu farkındalığın yalnızca uçuşlarla sınırlı kalmadığının da altını çizerek şunları söyledi:

"Uçuşlarda merak eden yolcular bize sordukça onlar da farkındalığı kendi tanıdıklarına, çevrelerine, bu bilinci aşılayıp yaydılar. Biz çok mutluyuz. İnşallah bu sorumluluklarımızı yerine getirmeye daha geniş platformlarda devam edeceğiz. Kurumsal sosyal sorumluluk derneğini tebrik ediyorum."


Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde meme kanseri farkındalığına ödül

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