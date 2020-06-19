Sosyal mesafeli banklar parklarda yerini aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sosyal mesafeli banklar parklarda yerini aldı

Muratpaşa Belediyesi, parklarında birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bank ve oturma alanlarını 'yeni normalin' kurallarına göre sosyal mesafeli hale getiriyor.

Sosyal mesafeli banklar parklarda yerini aldı
19.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:07

Muratpaşa Belediyesi, parklarında birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bank ve oturma alanlarını 'yeni normalin' kurallarına göre sosyal mesafeli hale getiriyor. Belediye atölyelerinde üretilen banklardan bugüne kadar parklara, tek kişilik oturma alanının olduğu 200 masalı bank ve 500 tekli bank yerleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin, korona virüs salgını dolayısıyla tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin Üç Kapılar girişinin yanında bulunan parktan başlattığı sosyal mesafeli bank düzenleme çalışması devam ediyor. Salgın sonrasının 'yeni normal' kurallarına göre düzenlenen parklarda, birçok kişinin bir araya gelip sohbet ettiği bank ve oturma alanları, sadece bir kişinin oturabileceği ve diğer kişilerle aralarından en az 1 metre mesafe kalacak şekilde yapılan yeni banklarla değiştiriliyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, mayıs ayında başlayan çalışmayla, bugüne kadar parklara yeni normale göre yapılan 200 masalı bank ve 500 tekli bank yerleştirildiğini söyledi. Bankların hepsinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün atölyesinde yapıldığına dikkat çeken Başkan Uysal, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde, 65 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerimizin saatlik sokağa çıkılmasına izin verilmesiyle belli parklardan başlayan çalışmamız genişleyerek devam ediyor" dedi.

Normalleşme sürecinde sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımının önemine dikkat çeken Uysal, "Yazla birlikte Muratpaşa'mızda komşularımızın en fazla kullandığı alanlar, doğal olarak, parklarımız. Yaptığımız düzenlemelerle, sosyal mesafeli banklarla aynı zamanda birer kamusal alan olan parklarımızda komşularımızın sosyal mesafe içinde bir araya gelmelerini sağlıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Haber
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Günlük burç yorumları 19 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Abdülhamit Gül Berat Albayrak Musa Farisoğulları
Magazin Alişan Sezen Aksu İbrahim Tatlıses Nuri Bilge Ceylan
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Lgs Kadın Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Sosyal mesafeli banklar parklarda yerini aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 12:08:57. #1.14#
title