Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Rektör koltuğunu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a bıraktı

Partisinin 7. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Gaziantep'e giden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyareti sırasında çekilen fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü. Fotoğrafta Kurtulmuş'un makam koltuğunda rektör Özaydın'ın ise ayakta beklediği görülüyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin 7. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere gittiğiGaziantep'teçeşitli ziyaretlerde de bulundu. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı da ziyareteden Kurtulmuş'un ziyaret sırasında çekilen bir fotoğraf ise sosyal medyada gündem yarattı.

KURTULMUŞ REKTÖRÜN KOLTUĞUNDA

Fotoğrafta Kurtulmuş'un, rektörün makam koltuğunda, rektör Özaydın'ın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise ayakta, ellerini önde kenetlemiş şekilde durduğu görülüyor.

REKTÖR ÖZAYDIN KURTULMUŞ'UN PAYLAŞIMINI RETWEETLEDİ

AK Partili Kurtulmuş'un Twitter hesabından yaptığı ziyaret paylaşımını retweetleyen Rektör Özaydın, "İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doktora yaparken engin bilgisinden faydalandığım ve şu an AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş üniversitemizi ziyaretiyle bizleri onurlandırmıştır. Sayın hocama nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada bazı kullanıcılar fotoğraf karesine tepki gösterirken, bazıları da Kurtulmuş'un rektör Özaydın'ın eski hocası olduğunu ve o yüzden orada oturmasının normal olduğunu belirtti.

CEMAL ENGİNYURT DA TEPKİ GÖSTERDİ

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gündem yaratan fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak şu ifadelerle tepki gösterdi;

"AK Parti Milletvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörünün koltuğuna oturmuş. Rektör beyde ayakta dikiliyor. Rektör dediğin böyle olacak. @NumanKurtulmus yakışmışsın koltuğa, yaparsa Ak Parti yapar. Durmak yok,yola devam."