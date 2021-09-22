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Sosyal medyadan uzaklaşmak için başladı, Türkiye 3'sü oldu

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Sosyal medyadan uzaklaşmak için başladı, Türkiye 3'sü oldu

Manisa'da yaşayan 14 yaşındaki İlayda Kaya Sosyal medyadan uzaklaşmak için başladı boks sporunda 2020'de bayanlar boks şampiyonasında Türkiye 2'si 2021 yılında daha yeni yapılan şampiyonada Türkiye 3'sü oldu. Derslerinin başarısı da artan İlayda Kaya Ailesinin ve Manisa'nın gururu oldu.

MANİSA (Bültenler) - Manisa'da yaşayan 14 yaşındakiİlayda Kayadisiplinli ve planlı çalışmasısonucu2020'debayanlar boks şampiyonasında Türkiye 2'si2021 yılındadaha yeni yapılan şampiyonada Türkiye 3'süoldu. Yaptığıbaşarılarla çevresine ve arkadaşlarına örnek olan İlayda Kaya hedefinin milli takıma girmek olduğunuTürkiye'yiAvrupa da Dünya da temsil etmek istediği söyledi.

İlayda Kayasözlerine şöyle devam etti;

"Disiplinli çalıştımantrenmanlarımı hiçkaçırmadım. Antrenmanlarımı düzenli veantrenörümle birlikte yaptım. Sporum sayesinde derslerime daha çok yoğunlaştım ve derslerimde başarısı arttı. sosyal medyadanuzaklaştım. Arkadaşlarımındaspora başlamasını tavsiye ederim. sosyal medyadan uzaklaşmalarını derslerineyönelmelerini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK

Manisa'da bir boks kulübünde 7yıldır antrenörlük yapan Yahya Aslan, İlaydaKaya'nınsosyal medyadan uzaklaşmak için spora geldiğini planlı ve düzenli çalışma sonucu 2020'debayanlar boks şampiyonasında Türkiye 2'si2021 yılındadaha yeni yapılan şampiyonada Türkiye 3'süolduğunu ve okulda derslerin debaşarısı arttığını söyledi.

İlaydaKaya'nın boks antrenörüYahya Aslansözlerine şöyle devam etti;

"Yaklaşık 4 yıldır İlayda Kayaile beraber spor yapıyoruz. İlayda'nın ilk geliş amacı sosyal medyadı. Çocukların sosyal medyadan uzaklaştırıp spora yönelmesiile ilgili.Bunu başardığımıza inanıyorum. şuan kendisi çok fazla internet sosyal medya kullanmıyor. Onun yerine daha çok spora derslerine odaklanmış durumda. Bunun sonucunda 2020 bayanlar boks şampiyonasında Türkiye 2. oldu.2021 yılındadaha yeni yapılan şampiyonada Türkiye 3. oldu. Hedefimiz daha çok çalışıp milli takıma girip ülkemiziAvrupa da Dünya da temsil etmek. Umarım bunu başarabileceğimize inanıyorum. çalışmalarımız bu yönde.Tüm öğrencilerimizi ve gençlerimizi spor yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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