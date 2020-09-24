Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi
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Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi

24.09.2020 00:08 | Son Güncelleme: 24.09.2020 00:22
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi

Kocaeli'de, sosyal medya hesabından intihar edeceği yönünde bir yazı paylaşan 18 yaşındaki Furkan Celep, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Furkan Celep (18), sosyal medya hesabından intihar edeceğini belirten yazı paylaştıktan sonra kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi.

Gece saatlerinde, Darıca Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki falezlerin bulunduğu alanda ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişinin Furkan Celep olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri falezlerden inerek Furkan Celep'in cesedini Sahil Güvenliğe ait bota alınmasını sağladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Gencin cesedi kıyıya çıkarılırken, olay yerinde incelemede bulunuldu. Araştırma yapan polis ekipleri, bir kargo firmasında çalışan Furkan Celep'in sosyal medya hesabından intihar edeceği yönünde yazı paylaştığı bilgisine ulaştı.

Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi

"HER ŞEYİ ARKADA BIRAKIP GİTMEK MANTIKLI GELDİ"

Paylaşımda içki veya uyuşturucu maddenin etkisinde kalmadığını belirten Furkan Celep, bunalım veya depresyonda olmadığını ifade ederek, bunun günlerce, haftalarca hatta aylarca üzerinde düşündüğü bir konu olduğunu ve sonucunda böyle bir karara vardığını söylediği görüldü. Furkan Celep bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarını harcamak istemediğini, iş hayatının kendisine çok yorucu geldiğini ifade ederek, her şeyi arkada bırakıp gitmenin mantıklı geldiğini, gökyüzünde huzur bulacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi
Furkan Celep (18)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

Haber Yorumları (3)
DÜNYALI: Bu yaşta bu kadar derde iten sebeblerin gözü kör olsun.
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ADALET YENGEN: Kimlik karmaşasi yaşamis. Sanirim ailede pek ilgilenmemis. Allah rahmet eylesin.
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AŞKIN ŞENTÜRK: Tam boşluk dönemi bu yaşta çocuğu olanlar dikkat iki tane geçti 3 tam bu çağda Allah hidayet versin Allah bu genç çocuğumuza rahmet eylesin
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500
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