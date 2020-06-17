Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
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Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti

Bahçelievler'de bir elektrik direğine çıkan ve saatlerce orada bekleyip sosyal medyada canlı yayın yapan şahsı, olay yerine gelen ünlü sunucu Esra Erol ikna etti.

Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
17.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:01

Bahçelievler, Yenibosna Ladin Sokak'ta bulunan bir elektrik direğine çıkan Ömer K. isimli bir şahıs çocuğunun zorla elinde alındığını iddia ederek yaklaşık 10 saat boyunca bekledi. Ömer K. aynı zamanda sosyal medya platformu Facebook üzerinden canlı yayın yaparak çocuğunun zorla elinde alındığını söyledi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ve itfaiye de olası bir yaralanma durumuna karşı hazır bekledi.

ESRA EROL İKNA ETTİ

Yapılan uzun uğraşlar sonucu şahıs ikna olmayınca olay yerine televizyon sunucusu Esra Erol geldi. Esra Erol'un ikna çabalarına sonuç vererek şahıs çıktığı elektrik direğinden itfaiye yardımıyla indirildi. Esra Erol bir süre şahısla konuştuktan sonra olay yerinden ayrıldı. Direkten indirilen şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkıştı Esra Erol ikna etti
Sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkıştı Esra Erol ikna etti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
BENİ BİR GÜLME ALDI: Bu kadar kurgu olmaz. . . . Ömer K ile Esra Erol anlaştı belirli bir ücret karşılığı. Çünkü Esra Müge Anlı''yı kıskanıyor kahraman olmak istiyor. Olay kurgulandı ve canlı yayına başladı vatandaş. Psikolog/psikiyatr falan gerekmiyor çünkülüm Esra Erol var. Ayrıca adam müdür gelsin Bakab Gelsin Vali Beyle görüşcem falan de demiyor. Esra çözer sorununu. Biz de yedik. .
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