Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te iki grup arasında sosyal medya üzerinde çıkan tartışma sokağa taştı. İki grubun sokak ortasındaki silahlı kavgasında bir kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sosyal medya üzerinde tartışan iki akraba grubun tartışması sokağa taştı. Pompalı silahların kullanıldığı kavgada kafasından vurulan Neyşan Gezer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GENÇ BİR KIZ, POMPALIYLA ATEŞ ETMİŞ

Olayda yaralanan M.G, C.G ve ismi öğrenilemeyen üç kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayın görgü tanıkları ise grupların ilk önce tartışmaya başladığını daha sonra bir genç kızın karşı tarafın üzerine pompalı tüfekle ateş etmeye başladığını söyledi.

Polis olaya karışan iki kişiyi gözaltına alırken soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL