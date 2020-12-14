Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi
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Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi

14.12.2020 18:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:07

Gaziantep'te iki grup arasında sosyal medya üzerinde çıkan tartışma sokağa taştı. İki grubun sokak ortasındaki silahlı kavgasında bir kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sosyal medya üzerinde tartışan iki akraba grubun tartışması sokağa taştı. Pompalı silahların kullanıldığı kavgada kafasından vurulan Neyşan Gezer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GENÇ BİR KIZ, POMPALIYLA ATEŞ ETMİŞ

Olayda yaralanan M.G, C.G ve ismi öğrenilemeyen üç kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayın görgü tanıkları ise grupların ilk önce tartışmaya başladığını daha sonra bir genç kızın karşı tarafın üzerine pompalı tüfekle ateş etmeye başladığını söyledi.

Polis olaya karışan iki kişiyi gözaltına alırken soruşturma sürüyor.

Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

Haber Yorumları (2)
AFYONLU: KESİN SİYASET KAVGASIDIR
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GERCEK GAZI: GIZLI HESAPLAR NETICESINDE ÜLKEMIZDEKI BIREYSEL SILAHLANMAYA GÖZ YUMANLAR GERCEK VE CAYDIRICI ÖNLEM ALMIYANLAR BILSINLERKI COLUK COCUGUN ELINDE BILE OYUNCAK OLAN O SILAHLARIN NAMLUSU GÜN GELIR KENDILERINE AILELERINE VATANDASA DÖNER AYRICA BÜYÜK YERLESIM BÖLGELERINDE PKK VE BENZERI ÖRGÜT SEMPATIZANLARININ BAZI CEMAATLERIN KOLAYCA ULASILAN VE CIDDI BIR ISLEM YAPILMAYAN BU SILAHLARA RAGBET ETTIKLERI TV KANALLARINDA BILE DEFALARCA SÖYLENDI MALESEF NE HIKMETSE BIZI YÖNETENLERDE HALA TIK YOK
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