Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu İran makamları, idama mahkum edilen hükümet karşıtı üç protestocunun cezalarının infazını sosyal medyada başlatılan bir kampanyanın ardından durdurdu.

İran makamları, idama mahkum edilen hükümet karşıtı üç protestocunun cezalarının infazını sosyal medyada başlatılan bir kampanyanın ardından durdurdu.

Yüksek Mahkeme'nin Salı günü idam cezalarını onamasından sonra Farsça #idam_etmeyin etiketiyle başlatılan kampanyaya, aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu yedi-buçuk milyon kişi destek verdi.

Kasım'da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği protestolara katılan bu üç kişinin yeniden yargılanacağı açıklandı.

Mahkumların avukatları kendilerine ilk kez mahkeme kayıtlarını ve bu kişiler aleyhinde sunulan delilleri inceleme hakkı verildiğini de söyledi.

Hepsi 20'li yaşlarda olan Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi ve Saeed Tamjidi, hükümetin benzin fiyatlarını artırmasıyla başlayan protestolar sırasında gözaltına alınmıştı.

İran, idam sayısında Çin'in ardından ikinci sırada.

'Ayaklarımdan asıp vücuduma elektrik verdiler'

İdamların ülke 13 bin'den fazla kişinin öldüğü koronavirüs salgınında da devam ettiği belirtiliyor.

Salı sabahı Batı Azerbaycan eyaletinin Urmiye kentinde bir hapishanede iki Kürt'ün idam edildiği haber veriliyor.

Diaku Rasoulzadeh ve Saber Sheikh Abdollah, 2015 yılından beri cezalarının infazını bekliyordu. Bu kişiler, 2010'da Mahabad'daki bir askeri tören alanına bomba yerleştirmek suçundan hüküm giymişlerdi.

Avukatları BBC Farsça Servisi'ne bu kişilerin masum olduğunu ve "ağır işkenceyle alınan ifadelerin dışında" hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International idamlar için "Bu iki kişi, İran'da sistematik olarak uydurma kanıtlara dayalı olarak yürüyen bozuk ceza adaleti sisteminin son kurbanları" dedi.

Geçen Kasım'da birçok kent ve kasabada milyonlarca kişi "yoksulluk, enflasyon ve kötü ekonomi yönetimini" protesto için sokaklara dökülmüştü. Güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sonucu yüzlerce kişi öldü.

Amnesty International, bu üç kişinin adil olmayan bir yargılama sonucunda idam cezasına çarptırıldığını, işkence ve kötü muamele şikayetlerinin göz ardı edildiğini belirtti.

Örgüte göre, 25 yaşındaki Amirhossein Moradi, ifadesinin avukatı olmadan işkenceyle alındığını, ayaklarından asılarak vücuduna elektrik verildiğini, dövüldüğünü ve bir sorgucunun, yerde yatarken göğsünün üzerine çıktığını, tedavi sözü verilerek itirafa zorlandığını ama daha sonra bu sözün yerine getirilmediğini söyledi.

Sanıklar, "kundaklama ve vandallık yoluyla Tanrı düşmanlığı yapmak" suçundan idam cezasına çarptırıldı.

İdamların durdurulması için sosyal medyada başlatılan kampanyaya İran'dan ve ülke dışından çok sayıda önde gelen kişi de destek verdi.

Futbolcu Masoud Shojaei, Instagram hesabından Dini lider Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ve Yargı Erki Başkanı Ebrahim Raisi'ye hitaben, "Lütfen bu genç insanlara merhamet edin" dedi.

Oyuncu Shahaab Hosseini "Peygamberimizin hürmetine lütfen bu genç insanları idam etmeyin" diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump da infazların durdurulması çağrısı yaptı.