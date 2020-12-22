Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap
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Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap

22.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:15

Aylardır devam eden koronavirüs salgını, zaman zaman getirilen kısıtlamalar nedeniyle vatandaşları değişik içerikler üretmeye itiyor. Bunlardan sonuncusu sosyal medyada yayınlanan bir video oldu. Videoda evinin balkonunda "Evde canım sıkılıyor" diyen vatandaşa, komşularından biri "Benim de" diyerek karşılık veriyor.

Koronavirüs salgınında hasta sayılarının yükselmesinin ardından yeni kısıtlamalar getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerde bulunan vatandaşlar da sosyal medyada yükledikleri videolar ile teselli oluyor.

KOMŞUDAN BEKLENMEDİK CEVAP

Son olarak sosyal medyada dikkat çeken bir video, çok sayıda etkileşim aldı. Söz konusu videoda, "Evde canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa, mahalledeki komşusundan '"Benim deee" yanıtı geliyor. Beklemediği bir yerden yanıt alan şahıs şaşkınlıkla irkiliyor.

Sosyal medyada vira olan video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

O paylaşımlardan bazıları:

Sosyal medyada viral oldu! Balkonda 'Canım sıkılıyor' diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda 'Canım sıkılıyor' diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda 'Canım sıkılıyor' diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda 'Canım sıkılıyor' diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda 'Canım sıkılıyor' diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda 'Canım sıkılıyor' diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap
Haber Yorumları (3)
..: BU MUYDU CEVAP CLİCKBAİT BANKASI
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAKAN: kitap oku
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
SEMA: çok gülmüştüm buna Ç:)
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:12:37. #1.14#
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