Sosyal medyada videolarına sıkça rastladığımız Aykut Elmas kimdir? Aykut Elmas nerelidir? Aykut Elmas'ın mesleği nedir? Çektiği vine videoları ile tanınan Aykut Elmas, en merak edilen sosyal medya fenomenleri arasında. Aykut Elmas kimdir? Aykut Elmas kaç yaşında? Aykut Elmas nereli? Aykut Elmas'ın mesleği nedir?

Oyuncu, Vine Fenomeni ve sosyal medya fenomeni Aykur Elmas, ciddi bir takipçi sayısına sahiptir. Sosyal medyada çok konuşulan ve kim olduğu merak edilen Aykut Elmas hakkında tüm bilgiler haberimizde.

AYKUT ELMAS KİMDİR?

Aykut Elmas 1991 yılında Kütahya'da memur bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi'nde Kütahya'da tamamlamıştır. İzmir de Ege Üniversitesin de Halkla İlişkiler Bölümünü okumuştur.

AYKUT ELMAS'IN MESLEĞİ NEDİR?

Tek başına çekmiş olduğu videoların bir diğer özelliği ise içerisinde canlandırmış olduğu karakterlerin her birinin özelliklerini doğru şekilde canlandırabilmesi. Böyle olunca da insanlar onun Vine videolarını izlerken çok büyük bir keyif alıyor. Onun özellikle de komedi alanındaki başarısı ise şimdilerde TRT'nin dikkatini çekmiş durumda. Kısa süreli komedi videoları çekmesi adına görüşmeler yapan Aykut Elmas, böylece daha öncesinde aklında hiç olmayan oyunculuk alanında kariyer yapmaya başladı. Videolarının neden bu kadar başarılı olduğu sorulduğu zaman öncelikli olarak her bir karakteri iyice özümsedikten sonra bunları canlandırması olduğunu söylüyor. Aykut Elmas'a göre önemli olan videoların ne kadar izlendiğinden ziyade almış olduğu geri dönüşler. Böylece insanların istedikleri tarzda videoları çekmeye devam ediyor.

AYKUT ELMAS NERELİ?

1991'de Kütahya'da dünyaya gelmiş olan Aykut Elmas'ın annesi ev hanımı iken babası memurdur. Ailenin ikinci çocuğu olan Aykut Elmas lise eğitimini Kütahya'da Tavşanlı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Sonrasında ise İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler bölümünü kazandı