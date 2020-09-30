Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı

30.09.2020 21:18 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:35

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Baran Kejanlı adlı kişi, sosyal medya uygulaması TikTok'ta 'mafya hizmeti verilir' reklamı yaptı. Kısa sürede kullanıcıların tepkisine yol açan Kejanlı, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlı, "halkı kanunlara uymamaya teşvik" suçundan tutuklandı.

Ceylanpınar'da yaşayan Baran Kejanlı, lüks otomobilde çektiği bir videoyu TikTok'ta paylaşarak verdiği mafya hizmetlerini duyurdu, parasını kaptıranların ve işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi.

"MAHKEME YOLLARINDA SÜRÜNENLERE SESLENİYORUM"

Baran Kejanlı, paylaştığı görüntülerde "Arkadaşlar mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır oda Baran Kejanlı" dedi.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER SONRASI EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Paylaşılan görüntüler kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanması üzerine kullanıcıların tepkisine yol açtı. Paylaşımın ardından harekete geçen polis Baran Kejan'lıyı yakalayarak gözaltına aldı. Kejan, ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kanunlara uymamaya teşvik" suçundan tutuklandı.

Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı
Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları (3)
BESYOOO: Devlet iyi ki vardır
Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
ASDA: puhaha diye gülen şahıs, şuan sende böyle bir reklam yapabilirsin sonuçta devlet bilemez ki kimin anlık olarak ne yapacağını, sonra senide böyle paketlerler
Yayından Kaldır
PUHAHAHAHAH: olmadığı için bunlar reklam yapıyor olabilir mi
4 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Özlem Yıldız Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 22:52:46. #1.14#
title