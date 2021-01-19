Sosyal medyada Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için binlerce paylaşım yapıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 14'üncü yıl dönümünde unutulmadı. Sosyal medyada Dink için binlerce paylaşım yapıldı. Birçok siyasi isim Hrant Dink'i anarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gazeteci Hrant Dink'in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi'nin alanıyla ilgili plan değişikliği İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçti" dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde Ogün Samast'ın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Gazeteci vefatının 14'üncü yıl dönümünde anıldı. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, konu Türkiye gündeminde birinci sıraya kadar yükseldi.

"HERHANGİ BİR ENGEL KALMADI"

Hrant Dink için siyasi isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımında, "Anısına saygıyla... Gazeteci Hrant Dink'in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi'nin alanıyla ilgili plan değişikliği İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçti. Böylece, kurulacak Kamp Armen Gençlik Merkezi'nin önünde herhangi bir engel kalmadı. Vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

"SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUM"

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise "Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılmaz kardeşlerim… Barışı, kardeşliği ve bir arada yaşamayı, bir güvercin tedirginliğinde canı pahasına savunan Hrant Dink'i saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

"GÜZEL İNSAN SENİ UNUTMAYACAĞIZ"

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Yaşadığımız coğrafyada kardeşliğe kucak açan güzel insanları kaybettik. Kardeşliğe, yoldaşlığa, insan olmaya bizi davet eden güzel insan seni unutmayacağız..." ifadelerine yer verdi.

"BUNA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Hrant Dink'in hain bir cinayetle bizden koparılışının üzerinden 14 yıl geçti. O'nu saygıyla anıyorum. Hala bu cinayet tam olarak aydınlatılamamışken yeni siyasi terör olaylarıyla ülkemiz karanlık günlere sürüklenmek istiyor. Gelecek Partisi olarak buna asla izin vermeyeceğiz!" dedi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞİE KAPATILACAK

Öte yandan İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında bugün saat 09.00 itibarıyla kapanacak yolları ve alternatif güzergahları bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre; Halaskargazi Caddesi Osman Bey Kavşak ile Harbiye Müze Işıklar arası, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde girişi),Şafak Sokak, Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak ve Zafer Sokak Şişli istikametindeki yollar trafiğe kapatılacak.