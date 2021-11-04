SOSYAL MEDYADA HIZ SAVAŞI KAZALARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR

MOTOSİKLET sürücüleri hız ve tehlikeli sürüş videolarını sosyal medya gruplarından paylaşarak beğeni için adeta birbiriyle yarışıyor. Uzmanlar, sosyal medyadaki tık savaşının kazalarda önemli neden olmaya başladığını ifade ediyor. Son olarak 28 yaşındaki Vedat Aydın, 297 kilometre hızla giderken kask kamerasıyla video çekerken kaza yaparak can verdi. Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan"Motosiklette bu şekilde hız yaparak kendilerini sergiliyorlar. Yaptıkları hızı çevrelerine gösterdikleri zaman beğeni ve alkış alıyorlar. Beğeni ve alkıştan beslenen kişiler oluyorlar. Sosyal medya, böyle riskli davranışları daha kolay yaşanır hale getiriyor. Sosyal medyada beğeni alma beklentisi kişiyi daha büyük risk almaya itiyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde saatte 297 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü Vedat Aydın bariyerlere çarparak hayatını kaybetmişti. Vedat Aydın'ın son anları ise kask kamerasına yansımıştı. O kayıtta Vedat Aydın'ın hız göstergesini kask kamerası ile hız göstergesine odaklanması dikkat çekti. Motosiklet sürücülerinin bu kadar yüksek hızlara çıkma sebebinin 'Sosyal medya paylaşımı yapmak mı?' sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyada çok sayıda motosiklet sürücüsünün 200 km üzerine çıktığı sayısız video mevcut.

"SOSYAL MEDYA, RİSKLİ HAREKETLERİ DAHA KOLAY YAŞANABİLİR HALE GETİRİYOR"

"YAPTIĞIMIZ HIZLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMA MERAKIMIZ VAR"

"TÜRKİYE ÇAPINDA MOTOSİKLET KAZALARI YILDA 150 BİNE YAKIN"

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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