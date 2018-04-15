Sosyal Medya Uzmanlığı' Eğitim Programında Dersler Başladı

Bursa'daki belediyeler arasında bir ilki gerçekleştirerek çağın en önemli iletişim araçları arasında yer alan sosyal medya konusunda eğitim düzenleyen Yıldırım Belediyesi, Sosyal Medya Uzmanlığı eğitim programı ile vatandaşlara kariyer olanakları sunuyor.

Gerçekleştirdiği atılımlarla örnek projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültür-sanat alanında kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyor. 'Sosyal Medya Uzmanlığı' eğitim programı ile toplam 300 öğrencinin ücretsiz olarak eğitim aldığı akademide katılımcılar alanında Türkiye'nin en iyileri olan eğitmenlerden ders alma imkanı buluyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Murat Dağıtmaç ile Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan'ın katkı sunduğu eğitim programında, sosyal medyaya giriş, sosyal medya ve kişisel markalaşma, sosyal medya araçları, içerik yönetimi, mecralar, sosyal medya ve siber güvenlik ile etkin kullanım gibi konular ele alındı. 15 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında her pazar gerçekleşecek olan 'Sosyal Medya Uzmanlığı' eğitim programına Cumhurbaşkanı Yönetmeni Okan Özbay, Sosyal Medya Fenomeni ve Uzmanı Alaattin Çağıl, İletişim Danışmanı Erdal Erdoğdu ile televizyon programcısı Ayşe Dursun'da katılacak. - BURSA