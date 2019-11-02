Sosyal medya fenomeni Reynmen, ailesine son model araba aldı

02.11.2019 08:14

Çektiği videolarla adını duyurduktan sonra 'Derdim Olsun' ve 'Ela' isimli iki şarkı çıkartarak müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, ailesine araba aldı. Reynmen'in babası, oğlunun son model araba hediyesi karşısında duygusal anlar yaşadı.

BABASI DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Her paylaşımıyla adından söz ettiren genç fenomen, bu zaman kadar kazandığı parayla ailesine son model bir araba aldı. Oğlunun hediyesi karşısında duygusal anlar yaşayan Reynmen'i babası, "Benim edebiyatım kuvvetli değildir. Duygularımı da pek belli edemem ama gerçekten düşkünüm size. Biriniz birinizden farkı yok emin olun." şeklinde konuştu.

"ARTIK GEREKSİZ HİSSETTİREBİLECEĞİNİZ BİR İNSAN DEĞİLİM"

Reynmen ise "Bazı şeyleri parayla satın alamazsınız. Az önce duyduğunuz şeyleri duymak İçin yaşadım hayatımı... Görevimi tamamladım. Artık hiçbir şeyi olmayan, hiçbir b.ku beceremeyecek kadar gereksiz hissettirebileceğiniz bir insan değilim. Kalktım kendi sokağımdan, Türkiye'ye mal ettim kendimi. Aileme faydalı oldum, kendimi geliştirdim. Değiştim, başardım. Kim ne derse desin!" dedi.