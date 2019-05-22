Sosyal Medya Fenomeni Orkun Işıtmak, Enes Batur'un Hayalini Gerçekleştirerek Uzaydan Atlayan İlk Türk Oldu
Çektiği eğlenceli videolarla geniş kitlelere ulaşan sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, Enes Batur'un hayalini gerçekleştirerek uzaydan atlayan ilk Türk oldu.
Çektiği videolarla kısa sürede tanınan ve YouTube'da 6,5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak bir ilke imza attı. Işıtmak, bugün dünyanın en yüksek yerinden atlayan Türk oldu.Işıtmak'ın bu atlayışı ise Enes Batur'un yeni filminden esinlendiği iddia edildi.
UZAYDAN ATLADI
Her videosu ve fotoğrafı binlerce kişi tarafından beğenilen ve zorlu görevleri yerine getirerek videolar çeken Işıtmak, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Yarın bu saatlerde Dünya'da en yüksekten atlayan Türk olacağım, şans dileyin." demişti. Fenomen, dediğini yaparak dünyanın en yüksek yerinden atladı.
"DAHA YAPACAK ÇOK ŞEY VAR"
Atladıktan kısa bir süre sonra Instagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yapan Işıtmak, "Atladım, hayattayım, başardım. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. 'Kesin öleceksin' diyenler olmuş, öyle kolay ölmüyorum, daha yapacağım çok şey var." dedi.
"ENES BATUR'UN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"
YouTuber Enes Batur, Gerçek Kahraman filminde uzaydan atlayarak rekor kırdığı bir sahne bulunuyor. Orkun Işıtmak'ın rakibi Enes Batur'un yeni filminin fragmanının ardından uzaydan atladığını görenler 'Orkun, Enes'in hayalini gerçekleştirdi' yorumunu yaptı.
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Çoluğunuza çocuğunuza deyin de izlemesinler. Millet izliyor, bunlar atlıyor. Lan ne mal insanlarız. Durduk yere bebelere vole çaktırıyoruz. Üniversiteli bir sürü genç de dışarıda işsiz dolaşıyor. Her şeyi geçtim, az biraz dışarıda işsiz gezen bu gençlerin yerine kendinizi koyun. Bu işsizler ordusu bu adamın haberini görünce ne düşünür. Hiç düşündünüz mü? Yazık çok yazık.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kime ne faydası var anlamış değilim. Küçük çocuklara kötü örnek oluyorlar yalnızca. Beş yaşındaki yeğenim bile bende youtuber olacağım diye bunları örnek almaya başladı. İki video koy para kazan oh ne ala.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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en azından kendini izleyen binlerce çocuğa enes batur pisliği gibi küfür öğretmiyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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malCevap Yaz 15 Yayından KaldırANKA: cahil sürüngen :DYayından Kaldır