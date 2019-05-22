Sosyal Medya Fenomeni Orkun Işıtmak, Enes Batur'un Hayalini Gerçekleştirerek Uzaydan Atlayan İlk Türk Oldu

Çektiği videolarla kısa sürede tanınan ve YouTube'da 6,5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak bir ilke imza attı. Işıtmak, bugün dünyanın en yüksek yerinden atlayan Türk oldu.Işıtmak'ın bu atlayışı ise Enes Batur'un yeni filminden esinlendiği iddia edildi.

UZAYDAN ATLADI

Her videosu ve fotoğrafı binlerce kişi tarafından beğenilen ve zorlu görevleri yerine getirerek videolar çeken Işıtmak, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Yarın bu saatlerde Dünya'da en yüksekten atlayan Türk olacağım, şans dileyin." demişti. Fenomen, dediğini yaparak dünyanın en yüksek yerinden atladı.

"DAHA YAPACAK ÇOK ŞEY VAR"

Atladıktan kısa bir süre sonra Instagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yapan Işıtmak, "Atladım, hayattayım, başardım. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. 'Kesin öleceksin' diyenler olmuş, öyle kolay ölmüyorum, daha yapacağım çok şey var." dedi.

"ENES BATUR'UN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

YouTuber Enes Batur, Gerçek Kahraman filminde uzaydan atlayarak rekor kırdığı bir sahne bulunuyor. Orkun Işıtmak'ın rakibi Enes Batur'un yeni filminin fragmanının ardından uzaydan atladığını görenler 'Orkun, Enes'in hayalini gerçekleştirdi' yorumunu yaptı.