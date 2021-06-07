Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı
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Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş'i tayt giydiği için darbettiği iddia edilen oyuncu Can Topçu, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Topçu, emniyetteki ifadesinde, kendisine tokat atması nedeniyle Başak Ermiş'ten şikayetçi olduğunu belirtti.

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş üç aydır birlikte olduğu 19 yaşındaki oyuncu Can Topçu, tarafından darbedildi. Darbedildikten sonraki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ermiş, giydiği tayt nedeniyle dövüldüğünü söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Eniştesini arayarak yardım isteyen Ermiş, hastaneye giderek darp raporu aldı. Başak Ermiş bu sabah da karakola gelerek Topçu'dan şikayetçi oldu.

TAYT GİYDİĞİ İÇİN DARBEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Karakol çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermiş, "Tayt giydiğim için darp edildim. Değiştirmemi söyledi ama ben değiştirmedim. Ağzım, dudağım patladı. Yeni yeni karışmaya başladı giydiğim kıyafetlere. Sinir hastası bence. Yaptıkları normal değil" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı

"İNANMADIM BAŞIMA GELDİ"

Yakınlarının kendisini uyardığını söyleyen Ermiş, "Yakınlarım 'senin yakında cinayet haberini görürsek şaşırmayız' demişti. Silahlı fotoğrafları falan var dizi setinde. İnanmadım ama başıma geldi" şeklinde konuştu.

Daha önce de şiddete maruz kaldığını söyleyen Ermiş, Topçu'nun ceza almasını istediğini ifade etti.

Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu gelişme üzerine kız arkadaşı Başak Ermiş'i darbettiği ileri sürülen Can Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

TOKAT ATTIĞI İÇİN GENÇ KIZDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Bürosu'nda ifade veren Topçu'nun da kendisine tokat atması nedeniyle Ermiş'ten şikayetçi olduğu öğrenildi. Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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