Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
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Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamasının ardından sosyal medyayla ilgili düzenlemenin Meclis'e getirilip 15 Temmuz'dan önce yasalaşacağını dile getirdi. Selvi, "Sosyal medya hesapları gerçek kimlikler üzerinde açılacak" dedi.

02.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:42

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis tatile girmeden önce yasal düzenlemenin yapılmasını istedi. Pandemi nedeniyle Meclis'in 15 Temmuz özel oturumundan sonra tatile girmesi düşünülüyor. Sosyal medyayla ilgili düzenlemenin hızla Meclis'e getirilip 15 Temmuz'dan önce yasalaşması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gündeme getirdi ama zaten daha önce de bir çalışma yapılmıştı. Şimdi o güncellenecek.

Buna göre:

1- Sosyal medya platformlarına Türkiye'de ofis açma zorunluluğu getirilecek.

2- Böylece Türkiye'deki kazançlarından vergi vermeleri sağlanacak.

3- Sosyal medya hesapları gerçek kimlikler üzerinde açılacak. Böylece sahte hesapların önüne geçilecek.

4- Suç konusu olan paylaşımlar yapanlar hakkındaki bilgilerin, yargının talep etmesi durumunda sosyal medya platformları tarafından hızla verilmesi sağlanacak.

5- Nefret söylemine izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

"HANİ ERDOĞAN DİKTATÖRDÜ?"

Selvi yazısında ayrıca konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Üzerinde konuşmak bile insanın içini acıtıyor. Bu alçakların peşini bırakmayacağız' dedi. Bu bir Cumhurbaşkanı'ndan öte bir babanın isyanıydı. 'Bizim ailemizin başına gelenler 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başına gelebilir' diye konuştu. Cumhurbaşkanı haklı. İnsanlar sosyal medyanın saldırıları karşısında çoğu zaman kendini çıplak hissediyor. Hani Erdoğan diktatördü? Diktatörün ülkesinde kızına, damadına, yeni doğmuş torununa bu saldırıyı yapabilirler miydi?"

Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak

Manşet

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