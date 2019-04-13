Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Sivas'ta

Ticaret Bakanlığının sosyal kooperatifçiliği canlandırmak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında İstanbul'dan hareket eden "Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni" Sivas'a ulaştı.

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve TCDD iş birliğiyle hayata geçirilen projede, 5 Nisan'da İstanbul Sirkeci Garı'ndan çıkan tren, Ankara ve Kayseri'nin ardından Sivas Garı'na geldi.

Trende bulunan Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arzik ve beraberindeki heyet çiçekle karşılandı.

Arzik, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sosyal kooperatifçilikte farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

İstanbul Sirkeci Garı'ndan başlayan seferde trenin Ankara, Kayseri ve Sivas'tan sonra Malatya, Gaziantep, Hatay ve Adana'ya gideceğini aktaran Arzik, sosyal kooperatifçilik modelinin hızla dünyada yayılmaya başladığını ifade etti. Arzik, şunları kaydetti:

"Bizim toplumumuzda birlik ve beraberlik önemlidir. Birlikle bereket de artar. O şuurla hareket ediyoruz. Dolayısıyla bizim toplum yapımıza da uygun olduğunu düşünüyoruz. İlk etabını 2018 yılında başlattığımız trenimizin, ikinci etabına geçmiş durumdayız. İstanbul'da 5 Nisan'da Sayın Bakanımızın katılımlarıyla başlayan yolculuğumuz, Ankara, Kayseri ve bugün de Sivas ile devam ediyor. Bu bölgelerde, 'sosyal kooperatifçilik nedir, neyi amaçlıyor, buradan ne sağlanacaktır?' gibi konularda sizleri bilinçlendireceğini düşünüyoruz."

Konuşmanın ardından törene katılan Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Ticaret İl Müdürü Selim Baş, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve vatandaşlar trendeki stantları gezdi.

Kaynak: AA