Sosyal izolasyonun olumsuz etkilerinden kurtulmanın 4 yolu
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Sosyal izolasyonun olumsuz etkilerinden kurtulmanın 4 yolu

Coronavirus salgını tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilerken, kişisel hijyen ve sosyal izolasyon da her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

14.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:28
Sosyal izolasyonun olumsuz etkilerinden kurtulmanın 4 yolu

Bu durumun da yüksek stres ve kaygıya neden olduğunu ve bağışıklık sisteminin olumsuz yönde etkilendiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi'nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Özellikle alışık olmadığımız günlük rutinlerimizden farklı olarak uzun süre sosyal olarak izole olmak ve defalarca hijyen adımlarını uygulamak birtakım psikolojik etkiler yaratabilir. Sosyal izolasyonun olumsuz etkilerini en aza indirmek için yapabileceğimiz basit ama etkili adımlar var" dedi. İşte Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu'nun önerileri...

Durumu kabullenin

Virüsle mücadele aşamasında evde kalmanın önemini ve gerekliliğini unutmayın. Durumun bir süre sonra son bulacağını yalnızca bir süre üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmeniz gerektiğini hatırlayın ve içerisinde bulunduğunuz durumu kabullenin. Durumun düzelmesini beklemek kaygı seviyenizi arttırabilir; onun yerine mevcut durumu kabullenip şu an yapmanız gerekenlere odaklanmanız daha sağlıklıdır.

Uzaktan da olsa sosyalleşin

Sosyal izolasyon sürecinde evdeyken de başkaları ile iletişiminizi sürdürmeniz oldukça önemli. Sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla telefon görüşmeleri ve görüntülü görüşmelerle sosyalleşebilirsiniz. Evde bulunduğunuz süre boyunca eğer aile üyeleri ile birlikteyseniz zaman zaman ortak etkinlikler yapmaya özen gösterin. Örneğin yemek saatlerinde aynı anda birlikte olmaya çalışın veya ortak bir konu üzerinde sohbet edin, dizi, film izleyin, oyun oynayın.

Düzenli uyuyun ve düzenli beslenin

Kaygı ve tedirginlik uyku düzensizlikleri yaşamanıza ve iştahsızlığa sebep olabilir. Özellikle vaka haberlerinin geç saatlerde paylaşılması uyku öncesi kaygıyı arttırabiliyor. Sonrasında yaşanılan uykuya dalmada güçlük ve huzursuzluk hissini en aza indirmek için haberleri gündüz takip etmeye çalışın.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli uyku ve sağlıklı beslenme büyük önem taşır. Her gün aynı saatte uyumaya ve aynı saatte sağlıklı beslenmeye dikkat edin.

Kendinize vakit ayırın

Psikolojik olarak zor günler geçirdiğimiz bu süreçte kendiniz için yapacaklarınız önemlidir. Uzun zamandır yapmayı ertelediğiniz bir iş, fırsat bulup izleyemediğiniz bir film, denemek istediğiniz bir yemek tarifi veya bir hobi sosyal olarak izole olduğunuz bugünlerde kendinize vereceğiniz, size iyi hissettirecek minik ödüllerdir.

Kaynak: Bültenler

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