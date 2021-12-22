Sosyal Hizmet Merkezi yönetimi özel gereksinimli vatandaşlarla buluştu - Haberler
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Sosyal Hizmet Merkezi yönetimi özel gereksinimli vatandaşlarla buluştu

Sosyal Hizmet Merkezi yönetimi özel gereksinimli vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi yöneticileri, özel gereksinimli vatandaşları ziyaret etti.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi yöneticileri, özel gereksinimli vatandaşları ziyaret etti.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından ilçeye bağlı Arakonak beldesinde, doğuştan ve sonradan yatağa bağımlı olan vatandaşlar ikamet ettikleri adreslerinde kurum tarafından ziyaret edilerek, sıkıntıları dinlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kurum müdürü Seyfettin Özdemir, "Bakanlık olarak hizmet modüllerinden yararlanan vatandaşlarımıza aylık rutin olarak ziyaret gerçekleştiriyoruz. Özel gereksinimli vatandaşlarımızı önemsiyoruz. Devletimizin sıcak yüzünün her daim vatandaşlarımızın üstünde olduğunu hissettirmek için personellerimiz ile birlikte çalışıyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçemiz Arakonak beldesine ziyaret gerçekleştirdik. Kurum olarak olumsuz hava koşullarına aldırış etmeksizin önceliğimiz vatandaş diyerek heyecanla çalışıyoruz. Beldede ikamet eden özel gereksinimli vatandaşlarımızı ikamet adreslerinde birebir ziyaret ederek sıkıntılarını dinliyoruz. Bakanlığımızın hizmet modüllerini anlatıyor hizmetlerimizden yararlandırmaya gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü sıkıntılarını dinliyoruz, sıkıntılarının giderilmesi hususunda bilgi notu şeklinde paydaş kurumlarla iletişime geçerek sıkıntıları çözmeye yardımcı oluyoruz, olmaya da devam ediyoruz. Sahada yaptığımız çalışmalar sonucunda dezavantajlı vatandaşlarımıza daha erken ulaşıyor, vatandaşlarımıza hizmet modüllerimizi anlatıyoruz" dedi. - BİNGÖL

Sosyal Hizmet Merkezi yönetimi özel gereksinimli vatandaşlarla buluştu

Sosyal Hizmet Merkezi yönetimi özel gereksinimli vatandaşlarla buluştu

Sosyal Hizmet Merkezi yönetimi özel gereksinimli vatandaşlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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