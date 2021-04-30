Sosyal güvenlik NO nedir? 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ya da 4C (Emekli Sandığı) sosyal güvenlik numarası nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olan 4A (SSK) 4B (Bağ-Kur) ya da 4C (Emekli Sandığı) çalışanları için oldukça önemli olan Sosyal Güvenlik Numarası Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sigorta hizmeti alan tüm vatandaşların, sigorta durumlarını öğrenmelerini, primlerinin düzenli olarak yatırılıp yatırılmadığını, emeklilik ile bilgileri edinebilmeleri sağlayan numaradır. Peki, Sosyal güvenlik NO nedir? 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ya da 4C (Emekli Sandığı) sosyal güvenlik numarası nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olan sigorta ayaklarından 4A (SSK) 4B (Bağ-Kur) ya da 4C (Emekli Sandığı) herhangi birine bağlı olan vatandaşların en merak ettiği konulardan biri de "Sosyal Güvenlik Numarası nedir? Nasıl öğrenilir?" Sosyal Güvenlik Numarasının hangi durumlarda kullanıldığını ve nasıl temin edildiği arayanlar için hazırladığımız haberde merak edilenleri bulabilirsiniz…

SOSYAL GÜVENLİK NO NEDİR? NASIL ÖĞRENİLİR?

Öncelikle Sosyal Güvenlik numarasının aslında sicil numarası olduğunu bildirelim. Peki ya bu sicil numarası nedir, ne işe yaramaktadır?

İster 4A (SSK) 4B (Bağ-Kur) ya da 4C (Emekli Sandığı) olsun Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sigorta hizmeti alan tüm vatandaşların, sigorta durumlarını öğrenmelerini, primlerinin düzenli olarak yatırılıp yatırılmadığını, emeklilik ile bilgileri edinebilmeleri sağlayan numaradır.

Sosyal Güvenlik Numarası sorgulaması yani tescil kaydı tespiti ise kurum üzerinden hizmet alan kişilerin sigorta numarasını öğrenmek için gerçekleştirdiği işlemdir. Bu numaranın bilinmesi oldukça önemlidir. Sigortalılık halleri ile ilgili tüm işlemlerde sorulan ve gerekli olan bu numara online işlemler için de şarttır.

Peki, Sosyal Güvenlik numarası nasıl öğrenilir? Birçok işlemin kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlayan e-devlet Sosyal Güvenlik Numarası için de imdada yetişiyor. Bunun için;

– Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu linki ile e-devlet'in Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girin.

– Daha sonra karşınıza çıkan seçenekler arasında primlerini hangi sigorta biriminden ödeniyorsa (4A,4B ya da 4C) onu bulmanız gerekiyor.

– 4A için 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti https://www.turkiye.gov.tr/

– 4B için 4B Tescil Kaydı https://www.turkiye.gov.tr/4b-tescil-kaydi

– 4C için 4C Tescil Kaydı https://www.turkiye.gov.tr/4c-tescil-kaydi linklerinden kontrol edilebilir.

– Ancak sorgulama için öncelikle kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

– Kimlik doğrulaması için ise e-devlet şifresi ve TC kimlik numarasına ihtiyacınız vardır.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.