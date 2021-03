Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 700 rakımlı Sarıkuşak köyünde yaşayan down sendromlu 13 yaşındaki Alev Öz'ü, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri karla kaplı yolu zorluklarla aşarak ziyaret etti.

Karlıova ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli, '21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü' nedeniyle, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 rakımlı Sarıkuşak köyüne giderek, down sendromlu Alev Öz ve ailesini ziyaret etti.

ASDEP personellerinden Ahmet Ketenci, Ayşe Nur Öztürk ve Esra Taşkara'dan oluşan ekip, karlı ve zorlu yolları aşarak ziyaret ettikleri Alev'e, çeşitli hediyeler verdi. Alev'in babası Orhan Öz, down sendromlu kızlarına bu sevinci yaşatan personele teşekkür ederek, bir kez daha yalnız olmadıklarını anladığını vurguladı. Baba Orhan Öz, kızı Alev'in aynı zamanda kalp hastası olduğunu ifade ederek, tedavi dışında morale ihtiyacının olduğunu söyledi. Bu morali kendilerine veren personel ve yetkililere teşekkür eden Orhan Öz, kızının ilk defa böylesine büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi. ASDEP ekibinde yer alan personellerden Ahmet Ketenci de, "İlçemizin en ücra köşesinde bulunan tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bugün ise, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü münasebetiyle, ilçe merkezimizde ve köylerimizde toplam 13 down sendromlu çocuğumuzu ziyaret edeceğiz. Onlara bu günlerinde yalnız olmadıklarını göstermek adına, ziyaret gerçekleştirdik. Biz de mutlu olduk, onlar da çok mutlu oldu" dedi.

