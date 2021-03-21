Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti

21.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:32
Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 700 rakımlı Sarıkuşak köyünde yaşayan down sendromlu 13 yaşındaki Alev Öz'ü, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri karla kaplı yolu zorluklarla aşarak ziyaret etti.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 700 rakımlı Sarıkuşak köyünde yaşayan down sendromlu 13 yaşındaki Alev Öz'ü, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri karla kaplı yolu zorluklarla aşarak ziyaret etti.

Karlıova ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli, '21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü' nedeniyle, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 rakımlı Sarıkuşak köyüne giderek, down sendromlu Alev Öz ve ailesini ziyaret etti.

ASDEP personellerinden Ahmet Ketenci, Ayşe Nur Öztürk ve Esra Taşkara'dan oluşan ekip, karlı ve zorlu yolları aşarak ziyaret ettikleri Alev'e, çeşitli hediyeler verdi. Alev'in babası Orhan Öz, down sendromlu kızlarına bu sevinci yaşatan personele teşekkür ederek, bir kez daha yalnız olmadıklarını anladığını vurguladı. Baba Orhan Öz, kızı Alev'in aynı zamanda kalp hastası olduğunu ifade ederek, tedavi dışında morale ihtiyacının olduğunu söyledi. Bu morali kendilerine veren personel ve yetkililere teşekkür eden Orhan Öz, kızının ilk defa böylesine büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi. ASDEP ekibinde yer alan personellerden Ahmet Ketenci de, "İlçemizin en ücra köşesinde bulunan tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bugün ise, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü münasebetiyle, ilçe merkezimizde ve köylerimizde toplam 13 down sendromlu çocuğumuzu ziyaret edeceğiz. Onlara bu günlerinde yalnız olmadıklarını göstermek adına, ziyaret gerçekleştirdik. Biz de mutlu olduk, onlar da çok mutlu oldu" dedi.

 


Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti
Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti
Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti
Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti
Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti
Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti
Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti
Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti
Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti
Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti
Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:33:16. #1.15#
title