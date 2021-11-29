"Sosyal Bilimlerde Ar-Ge ve TÜBİTAK Projeleri" semineri gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen "Sosyal Bilimlerde Ar-Ge ve TÜBİTAK Projeleri: Nedir? Nasıl Yazılır? Nasıl Değerlendirilir? " konulu seminer, İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) üyesi Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Seminere Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, Enstitü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Hakan Altınpulluk ve Doç. Dr. Ayla Topuz Savaş başta olmak üzere farklı alanlardan birçok öğretim elemanı ve lisansüstü öğrenci de katıldı.

Prof. Dr. Kılıçaslan: "Türkiye'de araştırılması gereken pek çok konu var"

Prof. Dr. Kılıçaslan gerçekleştirdiği sunumda, ülkemizde büyümenin ve refah artışının Ar-Ge ve TÜBİTAK projeleri ile ilişkili olduğunu vurgulayarak akademik gelişimde proje geliştirmenin öneminden bahsetti. Kılıçaslan, TÜBİTAK kapsamında araştırılması gereken pek çok konunun olduğu ve konuyla ilgili herhangi bir sınırlamanın olmadığına dikkat çekerken bir araştırmanın en önemli özelliklerinden birinin özgünlük olduğunu da sözlerine ekledi.

TÜBİTAK 1001 ve 1002 projelerinin ayrımına dikkat çekerek, öğretim üyelerinin 1001 projelerine yönelmesini tavsiye eden Kılıçaslan, doktora öğrencilerinin 1002 projelerinde yürütücü olarak görev almasının büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Proje deneyimi kazanmak çok önemli

Seminerde, akademik gelişimi besleyen bu projelerde proje yürütücüsü, araştırmacı ve bursiyer gibi farklı roller vurgulanırken, proje deneyiminin oldukça kıymetli olduğu ifade edildi. Seminerin son bölümünde Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan, TÜBİTAK görevleri ışığında elde ettiği deneyimlerden yola çıkarak bir proje önerisinin nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili örnek bir proje üzerinden genç araştırmacılara öneriler sundu ve soru-cevap bölümüyle seminer sona erdi.

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