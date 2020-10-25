Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
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Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi

25.10.2020 23:41 | Son Güncelleme: 25.10.2020 23:47

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etti. Daha sonra açıklama yapan Şahin, dava açacağını söyledi. Şahin'e çok sayıda tepki yağarken bazı ünlü isimlerden de destek geldi.

Sık sık yaptığı bomba açıklamalarla gündeme olan Türkiye güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk edip ardından geri dönmüştü. Sorulan soruları yanıtlayamayan Şahin, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Şahin'e tepki yağarken bir yandan da destek geldi. Eski model Deniz Akkaya, oyuncu Hazal Kaya, sunucu Tanem Sivar sosyal medya hesabından Şevval Şahin'e destek verdi.

21 yaşındaki model, 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına sinirlenip yayını terk etmişti. Daha sonra programın sunucularıyla konuşup ikna olduğunu söyleyen Şahin yayına devam etmişti.

TAKİPÇİLERİNE İÇİNİ DÖKMÜŞTÜ

Şahin, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kandırıldığını söyledi. Şahin, "Evet, İstiklal Marşı'nı söylemedim. So what, so what? (ne olmuş yani?). Ama söylesem bu beni örnek Türk kadını mı yapacak? Rahatsız oldum, söylemedim. Yayınlanmayacak yerleri yayınladılar ve dava açıyorum" deyip takipçilerine içini dökmüştü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GELDİ

Eski model Deniz Akkaya, Şevval Şahin'e destek vererek, "Kimse kusura bakmasın yayına sırf aşağılamak için konuk çağırmak yayıncılık etik kurallarına sığmaz. Bu vicdanı bir meseledir. Ben de defalarca eleştirdim programımda. Evet, yaptığı hatalar var. Ama yayıncılık bu değil. Konuk programın namusudur, böyle tecavüz edemesiniz. CNN Türk hiç yakışmadı" dedi.

"İKİ KADINA ÜZÜLDÜM"

Ünlü sunucu Tanem Sivar ise sosyal medya hesabından, "Gencecik, hayatının neredeyse tamamını başka bir ülkede geçirmiş bir kızı aralarına alıp küçümser, dalga geçer ve rencide edercesine reyting uğruna bu duruma sokan iki kadına üzüldüm. Asıl yapmaları gereken başka isimlere çok önemli konularda soru sormak ve sıkıştırmak olduğunu da çok iyi biliyorlardır. Bu arada, soruların cevabını bilip bilmemesi değil konu" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ise Tanem Sivar'ın yorumunu paylaşıp, "İçimden geçenleri yazmış" notunu düştü.

Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi

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