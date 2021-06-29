Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
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Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Sosyal medyada Şebnem Tüfekçi isimli genç kız, sokakta şort giydiği için kendisine tepki gösteren bir şahsın videosunu paylaştı. Şahsın, videoda Tüfekçi'ye ve babasına hakaretler yağdırdığı duyuluyor.

Sosyal medyada yayılan bir video, tepki çekti. Şebnem Tüfekçi adlı genç kız, İstanbul Fikirtepe'de sokakta şortla yürüdüğü sırada yanına yaklaşan ve giydiği şorta tepki gösteren bir şahsın, kendisine hakaretler yağdırdığı anların görüntülerini paylaştı.

"SEN UTANMAZSIN"

Tüfekçi, videodaki şahsa, şort giymesinin onu ilgilendirmediğini belirtirken, şahıs, "Sen utanmazsın" şeklinde karşılık veriyor. Diğer yandan Tüfekçi, şort giymesine ailesinin bile karışmadığını, videodaki şahsın hiç karışma hakkı olmadığını dile getiriyor. Bunun üzerine şahıs, Tüfekçi ve babasına hakaret yağdırıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Diğer yandan söz konusu video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, videoyu paylaşarak, şahsın genç kıza yönelik müdahalesinin ve hakaretlerinin yanlış olduğunu vurguladı.

Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları (5)
SP _0054: Ahlakı sadece kılık kıyafette arayan ülkemin geri zekalı insanları.
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NİHAT AKKOYUN: Utanmak güzeldir Kadınlarda olursa daha güzeldir
Cevap Yaz 14 17 Yayından Kaldır
ABDULLAH ATİK: Utanmaz adam sanalım kaldı terbiye vermek bre terbıyesiz bre ahlaksız şehir canavarı..
Cevap Yaz 57 49 Yayından Kaldır
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