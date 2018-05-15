Soros'un Vakfı Macaristan'daki Faaliyetlerini Sonlandırdı
Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros tarafından kurulan ve 1984 yılından beri Macaristan'da faaliyet gösteren Açık Toplum Vakfı, hükümetin baskısı nedeniyle bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.
Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros tarafından kurulan ve 1984 yılından beri Macaristan'da faaliyet gösteren Açık Toplum Vakfı, hükümetin baskısı nedeniyle bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.
Kaynak: Euronews.com