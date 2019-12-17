Sorgun'da e-fatura bilgilendirme toplantısı

17.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:54

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile Yozgat Defterdarlığı işbirliğinde e-fatura uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sorgun TSO Konferans Salonundaki toplantıya STK başkanları ve iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim'de yayımlanan tebliğle e-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-irsaliye uygulamasına geçiş sürecinin başladığını belirtti.

Yozgat Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Selami Erkoç da konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Ocak 2020'den itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin lirayı bulması durumunda ve yine vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 bin lirayı aşması halinde söz konusu faturalar, 'e-arşiv fatura' olarak kesilecektir. Bunların başkanlıkça sunulan e-belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda muhasebe sisteminde getirilen bu teknolojik yeniliklerin işletmelerin iş yükünü bir nebze olsun hafifleteceğine inanmaktayız. Bilgi ve teknoloji çağının bir gereği olarak işletmeler, mali kayıtlar ve işlemlerin değişimine ayak uydurmak zorundadır."

Kaynak: AA