Sorgun'a 200 yataklı pansiyon yapılacak - Haberler
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Sorgun'a 200 yataklı pansiyon yapılacak

AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Sorgun'a 200 yataklı pansiyon yapılacak

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ilçeye 200 yataklı pansiyon yapılacağını söyledi.

YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ilçeye 200 yataklı pansiyon yapılacağını söyledi.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapılacak pansiyonun sözleşmesinin imzalandığı belirten Öcal, AA muhabirine, kısa sürede inşaatın temelinin atılacağını ifade etti.

Öcal, "İlçemizde yapılacak Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 200 yataklı pansiyon, öğrencilerimizin barınma sorununaçözüm getirecek. KDV dahil 12 milyon 92 bin 640 liraya mal olacak pansiyon binasının, ikmal inşaatı sözleşmesi imzalandı. Pansiyonun ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri
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