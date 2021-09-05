Sörf tutkunları Şarköy'de denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor
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Sörf tutkunları Şarköy'de denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor

Sörf tutkunları Şarköy'de denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mavi bayraklı sahiller, son dönemde sörfçülerin ilgi odağı oldu.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mavi bayraklı sahiller, son dönemde sörfçülerin ilgi odağı oldu.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen adrenalin tutkunları, sörf yaparak denizin ve rüzgarın tadını çıkarıyor.

Doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla ilgi gören Şarköy, yemyeşil ormanlarının yanı sıra ziyaretçilerine yamaç paraşütü ve ekoturizm imkanları da sunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, yakın iller ve Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçinin son yıllarda rüzgar sörfüne ilgi gösterdiğini söyledi.

Yerli ve yabancı sörf tutkunlarının hafta içi ve özellikle hafta sonu sörf yaparak salgının stresini attığını ifade eden Hacıoğlu, "Şarköy ilçesi harika plajlarıyla çok ilgi çekmekte. Yaz aylarında ilçenin nüfusu 2-3 kat artıyor. Denizinin yanında Şarköy'ü anlamlı kılan burada sörf, yelken ve dalış sporlarının yapılması. Bu mevsimlerde burada etkili olan rüzgar sörfçüleri heyecanlandırıyor." dedi.

Şarköy Yöresi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Cüneyt Keresteci de ilçenin ilerleyen yıllarda sörfçülerin buluşma noktası haline gelebileceğini belirtti.

Keresteci, Şarköy'e tatile gelenlerin burada deniz, doğa ve ekstrem spor imkanı bulabildiğini vurgulayarak, "Her mevsim sörf yapılabilse de daha çok yaz aylarında 6 aylık dönemde daha yoğun oluyor. İsteyenler burada sörf öğrenme şansı da bulabiliyor." diye konuştu.

"Buranın lokal çok sert olmayan güzel bir rüzgarı var"

Şarköy Rüzgar Kulübü sporcusu Hüseyin Yiğit Ersen ise ilçedeki rüzgarın sörf için çok elverişli olduğunu dile getirdi.

Ersen, "Sörfe ilgi daha çok İstanbul ve yakın illerden oluyor. Buranın lokal çok sert olmayan güzel bir rüzgarı var. Çok sert dalgalı havalar olunca da o zaman profesyonel sörfçüler için en güzel zamanlar oluyor. Daha çok hafta sonu yoğunluk oluyor." ifadelerini kullandı.

İlçeye tatile gelen Boran Günay da sörfün kendisi için bir tutku olduğunu aktararak, "Her yaz Şarköy'e rüzgar sörfü için geliyorum. Kışın hep bunun hayalini kurarak yaşıyorum. Burada sürekli rüzgar oluyor ve bu bizim için çok iyi. Sörf bir hız ve adrenalin tutkusu zaten." dedi.

Sörf tutkunları Şarköy'de denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor
Sörf tutkunları Şarköy'de denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor
Sörf tutkunları Şarköy'de denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor
Sörf tutkunları Şarköy'de denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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