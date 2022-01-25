Sony, yeni bir PlayStation oyunu üzerinde çalışıyor

LittleBigPlanet'in son oyunundan bu yana 7 yıldan fazla süre geçti. Kasım 2020'de Sackboy: A Big Adventure, serinin hayranlarına Sackboy dünyasına geri dönüş sağladı. Görünüşe göre Sony'nin üzerinde çalıştığı yeni oyun belli oldu.

LittleBigPlanet ilk olarak 2008 yılında PS3 konsoluna çıkış yapmıştı ve En İyi PS3 Oyunu Ödülü'ne layık görülmüştü. Ardından serinin ikinci ve üçüncü oyunları 3 yıl arayla çıkış yaparak piyasada birçok ödülün sahibi oldu.

LITTLEBIGPLANET 4 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Serinin en son oyunundan bu yana 8 yıl geçmesinin ardından yeni bir oyunu için ışıklar yakıldı. Oluşturulan yeni bir iş listesi, LittleBigPlanet'in serinin bir sonraki oyunu üzerinde çalışmanın büyük olasılıkla LittleBigPlanet 4'ün çoktan çalışmalara başlanıldığının düşünülmesine yol açıyor.

2021'de LittleBigPlanet oyunları için birden fazla sunucunun kapatıldığı açıklanmıştı. Eski oyunların on yıldan daha eski olmasıyla, birçoğu bunun kaçınılmaz bir olay olarak gördü, ancak eski oyunların sunucularını kapattığı için yeni bir oyunla ilgili hiçbir şeyden bahsedilmemesine şaşırdılar. Bazı hayranlar LittleBigPlanet franchise'ının PS5 konsoluna çıkacağına inanmaya başlarken, bazıları Sony'nin özel franchise'larından birini terk etmesi için bir neden görmediğini dile getiriyor.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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