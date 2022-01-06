Sony, Twisted Metal oyununun TV dizisini çıkacağını duyurdu.

Geçtiğimiz yıllarda Twisted Metal'ın TV dizisi olacağına dair söylentiler vardı ve söylenti CES 2022'de Sony tarafından onaylandı.

Twisted Metal, Sony Computer Entertainment tarafından yayınlanan ve çeşitli şirketler tarafından geliştirilen bir araç savaş video oyunları serisidir. Twisted Metal, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation Portable ve PlayStation 3'te yayınlandı. 31 Ekim 2000 itibariyle oyun, 5 milyon kopya sattı.

TV dizisi hakkında fazla bir şey bilinmemektedir, ancak başarısız bir film uyarlamasının ardından gelmektedir. Ghost Rider: Spirit of Vengeance yardımcı yönetmeni Brian Taylor bu uyarlamayı yönetmeye ayarlanmıştı, ancak beş yıllık geliştirmeden sonra Sony, bütçenin çok pahalı olacağını fark etti ve iptal etti.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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