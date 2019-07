Sony, Temmuz Ayının PS Plus Oyunlarında Değişiklik Yaptı

Sony, bu ayın PlayStation Plus oyunlarında değişikliğe gitti. Daha önceden duyurulan Konami'nin PES 2019'un yerini, Quantic Dream'in Detroit: Become Human oyunu aldı. Bunun yanına ek olarak ise yine Quantic Dream'in oyunu olan Heavy Rain de temmuz ayının oyunları arasına girdi.

PlayStation Plus aboneleri hâlâ Aquiris Game'in geliştirdiği retro macera yarış oyunu olan Horizon Chase Turbo'ya sahip olabilecek. Sony'nin Detroit: Become Human'ın Digital Deluxe sürümünü vermesiyle beraber oyuncular, aynı zamanda bu ay içinde Heavy Rain'i oynayabilecekler.

Sony, bu ayın PS Plus oyunlarında neden son dakika değişikliği yaptığının sebebini açıklamadı. Şirket, PS Plus oyun listesi değiştirme olayını çok nadiren yaparken temmuz ayının PlayStation Plus oyunları, 2 Temmuz itibariyle indirmeye açık olacak. O tarihte haziran ayının oyunlarının da PlayStation Plus bünyesinden çıkacağını hatırlatalım.