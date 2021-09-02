Sony, PlayStation 5 etkinliği için tarihi açıkladı!
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Sony, PlayStation 5 etkinliği için tarihi açıkladı!

Sony, PlayStation 5 etkinliği için tarihi açıkladı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Xbox'ın üst üste yaptığı etkinliklerin ardından sessizliğini koruyan Sony, oyunseverleri sevindiren haberi verdi. Sony, PlayStation 5 için özel bir etkinlik yapacağını duyurdu!

PlayStation en büyük rakibi Xbox'ın son aylarda yaptığı etkinliklerin bir hayli arkasında kalmıştı. Sony, bu durumun farkında olacak olsa ki, PlayStation 5 için büyük bir etkinlik düzenleyeceği haberini oyunseverlerle paylaştı. PlayStation 5'in geleceğine dair detaylı bilgilere ulaşacağımız etkinlik haftaya bugün gerçekleşecek.

PLAYSTATION 5 SUNUMU 9 EYLÜL'DE YAPILACAK

PlayStation Blog üzerinden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül 2021'de PlayStation 5 için bir sunum yapılacağı duyuruldu. Sunum Türkiye saati ile 23:00'ten itibaren YouTube ve Twitch üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

PlayStation 5 için düzenlenecek sunum, PlayStation Studios'a bağlı olan sektörün önde gelen oyun geliştiricilerinin oyunlarına odaklanan bir sunum olarak oyunseverlerle buluşacak. Yaklaşık 40 dakika sürecek olan sunumda 2021'in geri kalanında çıkan oyunlardan güncellemeler ve çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar için detaylı bilgiler verilecek.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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