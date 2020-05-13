Sony PlayStation 5 Çıkış Tarihi Ertelenecek mi? Açıklama Geldi Covid-19 nedeni ile sekteye uğrayan tedarik zinciri özellikle elektronik ürünlerin üretiminde ve tedariğinde ciddi sorunların yaşanmasına ve stok sıkıntılarının çekilmesine yol açtı.

Covid-19 nedeni ile sekteye uğrayan tedarik zinciri özellikle elektronik ürünlerin üretiminde ve tedariğinde ciddi sorunların yaşanmasına ve stok sıkıntılarının çekilmesine yol açtı. Nitekim bu nedenden dolayı bazı ürünler ertelendi veya ertelenecek. Bu noktada pek çok kişinin heyecanla beklediği PlayStation 5'in benzer bir gecikme ile karşı karşıya kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Peki Sony PlayStation 5 çıkış tarihi herhangi bir gecikmeye maruz kalacak mı?

Sony PlayStation 5 Çıkış Tarihi Belli Oldu mu?

Sony tarafından yapılan resmi açıklamaya göre PlayStation 5 modelinin çıkış tarihinde herhangi bir değişiklik, en azından şu aşamada, bulunmuyor. Yani daha önceki açıklamalardan da yola çıkarak bu yılın sonlarına doğru yeni nesil oyun konsolu ile tanışmayı bekleyebiliriz. Öte taraftan bunun tam olarak ne zaman olacağı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

"Evden çalışmalar ve uluslararası seyahat kısıtlamaları gibi faktörler test sürecini ve üretim hatlarının niteliğini zorluyor olsa da PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi konusunda sezon değişikliğine yönelik bir planımız yok. Konsolun lansmanı ile ilgili geliştirmeler 2020'nin tatil sezonu için odaklanmış durumda."

Nitekim Microsoft geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda Xbox Series X için bir gecikmenin yaşanmayacağını ve modelle bu sene içerisinde karşılaşacağımızı vurgulamıştı.

Sony PlayStation 5'e hızla yaklaşıyor olsak da modelle ilgili başta tasarım ve fiyatlandırma olmak üzere kritik bilgilere sahip değiliz. Henüz bazı sızıntılardan ibaret olan detayların ilerleyen dönemlerde daha net bir yapıya oturmasını bekleyebiliriz. Peki siz yeni nesil oyun konsolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni model ne zaman satışa sunulacak? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.