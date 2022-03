Sony, Amazon Prime'a God of War dizisi getirmek istediğini bildirdi

God Of War dizisinin, The Expanse'in başyapımcıları Mark Fergus ve Hawk Otsby'nin yanı sıra The Wheel of Time'ın başyapımcısı Rafe Judkins tarafından yönetilmesi bekleniyor. Sony Pictres Television ve PlayStation Production'ın da yer alması bekleniyor.

Dizinin öncülüğüyle ilgili ayrıntılar hala belirsizdir, ancak televizyon uyarlamasında bir sonuca varılırsa, yapımcıların kat etmesi gereken çok fazla zemin bulunmaktadır. God Of War'un yarı tanrı Kratos olarak oynadığınız Yunan esintili tarihi, 2005 yılında PlayStation 2 için ilk oyunun piyasaya sürülmesiyle başladı. Son oyunu ise PlayStation 5'e çıkması beklenen God of War Ragnarök olacak.

God of War dizisi için şu anlık sadece Sony ve Amazon'un görüştüğü bilinirken dizi hakkında daha fazla bilgi paylaşılmamaktadır.

Sony, son yıllarda popüler oyunların bazılarını dizi ve film için uyarlayan çeşitli anlaşmalar yaptı. Uzun zamandır çekimlerinin tamamlanması beklenen HBO dizisi The Last of Us'ın yanı sıra geçtiğimiz aylarda duyurulan Twisted Metal dizisinin de çıkması planlanıyor. Bunlara ek olarak ise Sony, God of War dizisinin çekimleri için Amazon Studios ile konuştuğu söyleniyor.

God of War dizisi için oyuncu seçimleri sosyal medyada yapılmaya başlandı bile. Twitter ve Instagram'da ağırlıklı olmak üzere God of War'un Kratos karakteri için WWE'de Triple H olarak bilinen Paul Michael Levesque düşünülürken diğer yandan ise Hollywood'un olmazsa olmazı Dwayne Johnson'da düşünülmektedir.