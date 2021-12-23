Sonunda bu da oldu! Yalanabilir televizyon icat edildi, ekrandaki yemekleri tadıyorlar

Japonya'daki Meiji Üniversitesi'nden Homei Miyaşita tarafından geliştirilen yalanabilir televizyon, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Ürünün geliştiricisi Homei Miyaşita ürünün amacı hakkında, "Amaç insanlar evlerinde otururken dünyanın başka bir tarafındaki restoranda yemek yeme deneyimi gibi şeyler yaşamasını mümkün kılmak" ifadelerini kullandı.

ÇİKOLATA TADI ALMAK İSTEDİ

Miyaşita bir yılda geliştirdiği prototipin ticari versiyonunun maliyetinin 100 bin yen (10 bin lira) olacağını ifade etti. Televizyonun tanıtımı için sunum yapan öğrenci, ekrana çikolata tadı almak istediğini iletip püskürtülen karışımın tadına baktı. Ekranı yalayan öğrenci tadının çikolatalı süt gibi olduğunu söyledi.

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