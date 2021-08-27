Sonuçlar açıklandı mı? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Son Dakika: ÖSYM tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 20 Ağustos'ta sona eren tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Üniversite adayları 2021 YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı diye sormakta. YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri - yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuçlar açıklandı mı?

Son Dakika: Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversite kayıt tarihi hakkında açıklamada bulundu mu? Üniversite kayıtları hangi tarihlerde yapılacak? Resmi açıklama geldi mi? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri - yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuçlar açıklandı mı? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2021 YKS BUGÜN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu nedenle birkaç gün içinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıt işlemleri 1-7 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar (e-Kayıt) ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yapacak öğrenciler, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu sayfadan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemini yapabilecekler. T:C: kimlik numarası ve e-devlet şifresi yeterli olacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternetadresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. 13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.