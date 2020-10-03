"Sonsuzluk Kitabevi" oyunu Arnavutluk'ta sahnelendi

Türkiye Devlet Tiyatroları'nın (DT) "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu, Arnavutluk'un Elbasan şehrindeki 22. Uluslararası Skampa Çağdaş Tiyatro Festivali kapsamında sahnelendi.

Türkiye Devlet Tiyatroları'nın (DT) "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu, Arnavutluk'un Elbasan şehrindeki 22. Uluslararası Skampa Çağdaş Tiyatro Festivali kapsamında sahnelendi.

Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği Sonsuzluk Kitabevi, Elbasan Kalesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sonsuzluk Kitabevi'ni çok sayıda sanatseverin yanı sıra Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Orkide Deniz Akyamaç, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Elbasan Belediye Başkanı Gledian Llatja, sanatçılar ve yerel kurum temsilcileri izledi.

Sonsuzluk Kitabevi, ölümsüz eserler kaleme almış yazarların eserlerini bütün tanıdıklarına, eşine, dostuna ve insanlara göndermek isteyen, ölümsüz eserlerle ölümsüz olmayı amaçlayan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Oyunda, "Adam" karakterine Özgür Deniz Kaya, "Birinci Kız"a Orida Yıldıran, "İkinci Kız"a ise Gizem Yönel hayat veriyor.

Gösterimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DT Genel Müdürü Kurt, Devlet Tiyatroları olarak Uluslararası Skampa Çağdaş Tiyatro Festivali'nin ikincisine de katıldıklarını ve iş birliğinin daha eskiye dayandığını söyledi.

Kurt, "Burada bulunmaktan son derece mutluyuz. Festival de yaklaşık 20 yıldan fazladır devam ediyor. Biz burada son derece iyi ağırlandık ve çok iyi organize olunmuş bir festival. Hem başkanımız hem tiyatro müdürümüz hem genel sanat yönetmenimiz bizimle son derece ilgilendiler ve ekibimizde son derece mutlu. Biz Devlet Tiyatrosu olarak Türkiye'de bu festivalin ikincisine katılmıştık şimdi de sanıyorum 22.sine katılıyoruz. O yüzden oldukça mutlu olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

2018 yılında Elbasan Scampa Tiyatrosu'nu Bursa Devlet Tiyatrosu'nda ağırladıklarını kaydeden Kurt, iş birliği yapmaktan ve beraber olmaktan son derece mutlu olduklarını belirtti.

Elbasan Belediye Başkanı Gledian Llatja da Türkiye'deki bazı belediyeler ve Devlet Tiyatroları ile çok iyi iş birlikleri olduklarını söyledi.

Etkinliğin Elbasan'da düzenlenmesine rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra Arnavutluk'ta düzenlenen büyük uluslararası etkinliklerin ilklerinden olduğunu ifade eden Llatja, "Salgın döneminde sosyal mesafeyi korumak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Şehir için kültür hayatının yeniden canlanması, sanatsal yaşamın yeniden canlanması çok güzel bir şey." diye konuştu.

Arnavutluk Kültür Bakanlığı ve Elbasan Belediyesi destekleriyle düzenlenen festivalin kurucusu, festivalin sanat yönetmenliği görevini de üstlenen Arnavut yönetmen Adonis Filipi.

29 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen festivalde Kosova, Kuzey Makedonya ve Karadağ dahil birkaç ülkeden tiyatro oyunları sahne alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka