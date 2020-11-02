Sonsuz Şükran Köyü'ne ziyaretçi akını
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Sonsuz Şükran Köyü'ne ziyaretçi akını

02.11.2020 21:47 | Son Güncelleme: 02.11.2020 21:57

Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan Sonsuz Şükran Köyü'ne ziyaretçi ilgisi giderek artıyor.

Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan Sonsuz Şükran Köyü'ne ziyaretçi ilgisi giderek artıyor.

İlçeye bağlı Çavuş Mahallesi'nde bundan 10 yıl önce kurulan ve sanatçılara ait kerpiç evlerin inşa edildiği köyün Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi ilgisiyle karşılaştığı belirtildi.

Sonsuz Şükran Köyü Derneği Başkanı ve sanatçı köyünün kurucusu yönetmen Mehmet Taşdiken, yaptığı açıklamada, yerleşim merkezinin özellikle hafta sonları daha çok ziyaretçi çektiğini söyledi.

Ziyaretçilerin yakın il ve ilçelerin yanısıra uzak yerlerden de geldiğini vurgulayan Taşdiken, aynı zamanda yabancı ülkelerden de çok sık misafir ağırladıklarını dile getirdi.

Sonsuz Şükran Köyü'nde yürüttükleri etkinlikleri pandemi döneminde de sürdürdüklerini, bundan böyle ise kış dönemi de dahil yıl boyunca devam ettireceklerini belirten Taşdiken, bundan sonraki dönemde artacak sanatsal faaliyet ve aktivitelerle ziyaretçi ilgisinin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Köyün ziyaretçilerinden Dr. Ayhan Onur, mimarlık öğrenimi gören kızının hazırlamakta olduğu bir proje kapsamında geldiklerini belirterek, "Çok farklı bir yer. Anadolu'nun ortasında bir kültür yaratılmış resmen. Bunun olabileceğine inanmazdım ben ama olmuş burada, yapmışlar." diye konuştu.

Köye Konya'dan geldiğini belirten ziyaretçilerden Ahmet Örken de sosyal medyada fotoğraflarını görüp merak ettiklerini belirterek, "İlk kez geliyorum. Gerçekten göründüğü gibi de. Evler de değişik hava katıyor. Çok sevdik, herkesin görmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sonsuz Şükran Köyü'ne ziyaretçi akını
Sonsuz Şükran Köyü'ne ziyaretçi akını
Sonsuz Şükran Köyü'ne ziyaretçi akını
Sonsuz Şükran Köyü'ne ziyaretçi akını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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